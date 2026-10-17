Subscribe
Daily DispatchDaily Dispatch
Subscribe

Rabada ready to be unleashed at St George's Park

Proteas pace spearhead rejects talk of grace period in Gqeberha

5 min read
Premium

Sign in to continue reading.

Create a free account or sign in to read this article.

Sign in · Create an account

In Related News
Proteas paceman Kagiso Rabada performs some of his routines under the watchful eye of head coach Shukri Conrad, as the paceman nears his return to international duty.
CRICKET
Premium

Rabada return could reshape Proteas

Proteas captain Temba Bavuma bats during a training session at St George's Park on Thursday.
CRICKET

Bavuma calls for batting patience

  • Amir Chetty
Proteas top-order batter David Bedingham is embracing the number three batting position and has designs on making it his own
CRICKET

Bedingham embraces batting order promotion

  • Amir Chetty
SA captain Temba Bavuma will be looking for the Proteas to get their selection balance right when the series against Australia moves to St George’s Park for the second Test
CRICKET
Premium

Bavuma backs selection calls after Durban debacle