Rabada return could reshape ProteasBreetzke in and Rickelton to keep wicket as hosts reshuffle after Durban defeat15 OCT 2026, 17:154 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related NewsCRICKET14 OCT 2026PremiumBavuma backs selection calls after Durban debacleCRICKET13 OCT 2026SA face tough questions after crushing loss to AussiesAmir ChettyCRICKET12 OCT 2026Australia set SA world record fourth-innings chaseAmir ChettyCRICKET12 OCT 2026Wickets key to curbing AustraliaAmir ChettyCRICKET13 OCT 2026Maharaj calls for stronger SA responseAmir ChettyCRICKET11 OCT 2026Australia assume firm control in DurbanAmir ChettyCRICKET10 OCT 2026Gritty Renshaw ton puts Aussies in control on day twoAmir ChettyCRICKET9 OCT 2026Proteas pace attack puts Australia under pressureAmir Chetty