Warriors’ super-sub Modiri ready when neededReserve keeper takes the gloves after De Villiers's injury in finalAAmir Chetty16 NOV 2026, 14:313 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related NewsCRICKET15 NOV 2026PremiumStubbs hails Warriors’ final victory over LionsAmir ChettyCRICKET15 NOV 2026PremiumWarriors retain Pro20 Cup in styleAmir ChettyCRICKET14 NOV 2026PremiumWarriors Storm Into Pro20 FinalAmir ChettyCRICKET12 NOV 2026Boast, Hermann drive Warriors home as Finals Day loomsAmir Chetty