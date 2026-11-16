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Warriors’ super-sub Modiri ready when needed

Reserve keeper takes the gloves after De Villiers's injury in final

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