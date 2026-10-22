Serame wants Warriors Women to bounce back against BadgersCoach urges side to conquer nerves and master basicsAAmir Chetty22 OCT 2026, 15:583 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related NewsCRICKET18 OCT 2026Dolphins outclass Warriors at KingsmeadAmir ChettyCRICKET14 OCT 2026PremiumCalm captaincy sets tone for Warriors womenAmir ChettyCRICKET4 OCT 2026Rain has final say in Warriors men's and women's fixturesAmir Chetty