Calm captaincy sets tone for Warriors womenIntense preparation and adaptable tactics anchor top-flight campaignAAmir Chetty14 OCT 2026, 09:553 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumContinue reading with a subscription.Subscribe for full access to our journalism.View subscriptionsAlready subscribed? Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related NewsCRICKET4 OCT 2026Rain has final say in Warriors men's and women's fixturesAmir Chetty1 SEP 2026Serame’s Warriors ready for division one challengeAmir Chetty