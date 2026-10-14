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Calm captaincy sets tone for Warriors women

Intense preparation and adaptable tactics anchor top-flight campaign

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