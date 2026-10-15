Truter wary of Kruger threat ahead of league returnChilli Boys seek to build on TS Galaxy win at Buffalo City StadiumVuyokazi Nkanjeni15 OCT 2026, 17:143 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related NewsBETWAY PREMIERSHIP13 OCT 2026PremiumFifa break puts wind in Chilli Boys' sails — TruterVuyokazi Nkanjeni22 SEP 2026Win against TS Galaxy a major confidence boost for Chilli Boys, says MobaraVuyokazi Nkanjeni22 SEP 2026Truter applauds troops after impressive win against TS GalaxyVuyokazi Nkanjeni17 SEP 2026Chippa hunting first win against wounded GalaxyVuyokazi Nkanjeni15 SEP 2026Better decision-making in final third key for victory over TS Galaxy — TruterVuyokazi Nkanjeni