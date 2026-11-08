Gelvandale set early 50-over pace, PECC down Gamrose in T20Home side cruise to 10-wicket bonus point victory over HeatherbankAAmir Chetty8 NOV 2026, 18:343 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related NewsCRICKET6 NOV 2026PremiumPremier 50-over action beginsAmir ChettyCRICKET1 NOV 2026PremiumDespatch beat Old Grey, Cavaliers claim weekend doubleCRICKET29 OCT 2026PremiumGamrose set early pace in Premier LeagueAmir ChettyCRICKET25 OCT 2026Gamrose finish weekend in style with doubleAmir Chetty