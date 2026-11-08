Subscribe
Daily DispatchDaily Dispatch
Subscribe

Gelvandale set early 50-over pace, PECC down Gamrose in T20

Home side cruise to 10-wicket bonus point victory over Heatherbank

3 min read
Premium

Sign in to continue reading.

Create a free account or sign in to read this article.

Sign in · Create an account

In Related News
Premier League action moves into the 50-over competition this weekend as the T20 group stage continues. Pictured is Mishlali Sodladla from Old Grey CC in action.  
CRICKET
Premium

Premier 50-over action begins

  • Amir Chetty
Despatch Cricket Club batter Dylan Thompson, who would later retire hurt, in action in an NMBCA clash against Old Grey Cricket Club at the Despatch Oval on Saturday
CRICKET
Premium

Despatch beat Old Grey, Cavaliers claim weekend double

Despatch fast bowler Owen Jantjies sends down a delivery during their match against Heatherbank in the premier cricket league last week.
CRICKET
Premium

Gamrose set early pace in Premier League

  • Amir Chetty
Despatch Cricket Club wicketkeeper Michael Taylor reacts quickly to run out Heatherbank CC batter Sinalo Labise during the NMBCA Premier League T20 competition on Saturday
CRICKET

Gamrose finish weekend in style with double

  • Amir Chetty