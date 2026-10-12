Andile LungisaPicture: EUGENE COETZEEFresh twists in Lungisa sagaCourt rules removal from ANC candidate list unlawful, party intends to appealMMsindisi Fengu12 OCT 2026, 05:507 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumContinue reading with a subscription.Subscribe for full access to our journalism.View subscriptionsAlready subscribed? Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailIn Related News29 SEP 2026PremiumANC throws lifeline to mayoral candidates left off final list released by IECAsanda Nini