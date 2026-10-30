Whiter Than Snow live recording in Abbotsford

Gospel Goes Classical Whiter Than Snow will host a live recording concert on Saturday at the Christian Centre in Abbotsford. Picture: SUPPLIEDWhiter Than Snow live recording in AbbotsfordStar-studded lineup of 11 artists set to perform at Christian Centre on SaturdaySSiphosethu Ngcangisa30 OCT 2026, 08:443 min readShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmailPremiumSign in to continue reading.Create a free account or sign in to read this article.Sign in · Create an accountShareFacebookXLinkedInWhatsAppEmail