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Gospel Goes Classical Whiter Than Snow will host a live recording concert on Saturday at the Christian Centre in Abbotsford. Picture: SUPPLIED
Gospel Goes Classical Whiter Than Snow will host a live recording concert on Saturday at the Christian Centre in Abbotsford. Picture: SUPPLIED

Whiter Than Snow live recording in Abbotsford

Star-studded lineup of 11 artists set to perform at Christian Centre on Saturday

  • Siphosethu Ngcangisa
3 min read
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